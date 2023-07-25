واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي دون تغير يذكر، بحلول الساعة 0709 بتوقيت غرينتش، بعد صعود الأسواق الآسيوية بفضل مؤشرات على مزيد من إجراءات التحفيز التي ستركز على دعم الطلب المحلي في الصين.

وقفز مؤشر قطاع التعدين 2.3 بالمئة متصدرا الرابحين في أوروبا مع صعود أسعار المعادن بفضل آمال في تحسن الطلب من الصين.

وارتفعت أسهم شركات السلع الفاخرة مثل إل.في.إم.إتش وريشمونت أكثر من واحد بالمئة لكل منهما.

وقفز سهم يونيليفر 5.1 بالمئة بعدما أعلنت شركة السلع الاستهلاكية العملاقة نموا أكبر من المتوقع لمبيعاتها الفصلية في الوقت الذي رفعت فيه الأسعار مجددا لتعويض ارتفاع التكاليف.

لكن سهم باير انخفض 2.6 بالمئة بعدما خفضت شركة الأدوية الألمانية تقديراتها لأرباح العام بأكمله وأعلنت خفض قيمة أصول بواقع 2.5 مليار يورو (2.8 مليار دولار).