وانخفض نيكي 0.06 بالمئة ليغلق عند 32682.51 نقطة، وذلك بعدما بلغ التراجع في وقت سابق من الجلسة 0.6 بالمئة.

وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا مرتفعا 0.18 بالمئة عند 2285.38 نقطة.

وتشير التوقعات بشكل كبير إلى أن بنك اليابان المركزي سيبقي على سياسته بتبني أسعار فائدة شديدة الانخفاض دون تغيير في اجتماعه الذي يبدأ غدا الخميس ويستمر يومين.

ومن المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماعه للسياسة النقدية غدا الأربعاء.