قالت الهيئة العامة للإحصاء السعودية إن الصادرات السلعية في المملكة تراجعت إلى 97.1 مليار ريال (حوالي 26 مليار دولار) في مايو، بالمقارنة مع 143 مليار ريال (38 مليار دولار) كانت مسجلة في مايو 2022.

وعزت الهئية تراجع الصادرات السلعية إلى انخفاض الصادرات البترولية بمقدار 43.5 مليار ريال (حوالي 12 مليار دولار)، وبنسبة 38 بالمئة، حيث بلغت قيمتها 72 مليار ريال (حوالي 19.2 مليار دولار)، مقابل 115.5 مليارا (31 مليار دولار) في مايو 2022.

"هذا وقد انخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 81 بالمئة في شهر مايو 2022 إلى 74 بالمئة في شهر مايو 2023، كما انخفضت قيمة الصادرات السلعية بالمقارنة مع شهر أبريل 2023 بمقدار 7 مليارات ريال وبنسبة 6.7 بالمئة". بحسب هيئة الإحصاء السعودية.

وقد سجلت الصادرات غير البترولية (تشمل إعادة التصدير) تراجعا بنسبة 8.7 بالمئة عن شهر مايو 2022، حيث سجلت 25.1 مليار ريال مقابل 27.5 مليار ريال.

كما انخفضت الصادرات غير البترولية (باستثناء إعادة التصدير) إلى 19.2 بالمئة، فيما ارتفعت قيمة إعادة التصدير إلى ما نسبته 50 بالمئة في نفس الفترة.

كما ارتفعت الصادرات غير التبرولية (تشمل إعادة التصدير) بمقدار 4.9 مليار ريال وبنسبة 24 بالمئة بالمقارنة مع شهر أبريل 2023.

أم على صعيد الواردات فقد ارتفعت في مايو 2023 بنسبة 21 بالمئة بمقدار 11.7 مليار ريال، إذ بلغت قيمتها 67.7 مليار ريال في شهر مايو 2023، مقابل 56 مليار ريال في مايو 2022، كما ارتفعت الواردات على أساس شهري بمقدار 9.8 مليار ريال، وبنسبة نمو 17 بالمئة.

واستمرت المملكة في تحقيق فائض بالميزان التجاري بقيمة 29 مليار ريال (7.7 مليار دولار) خلال مايو، لكنه تراجع عن الشهر السابق الذي بلغ فيه الفائض 46 مليار ريال.

وحافظت الصين على مركزها في صدارة الشركاء التجاريين مع السعودية وذلك على مستوى الصادرات والواردات.

وبلغت قيمة صادرات المملكة إلى الصين 16.9 مليار ريال (نحو 17 بالمئة من إجمالي الصادرات) في شهر مايو، مما يجعل الصين تحتل المرتبة الأولى تليها الهند واليابان بقيمة 9.1 مليار ريال و8.1 مليار ريال على التوالي.

وكانت قيمة الواردات من الصين 15.7 مليار ريال ما يعادل 23 بالمئة من إجمالي الوارادت في شهر مايو 2023، في حين بلغت الواردات من الولايات المتحدة الأميركية والإمارات العربية المتحدة بقيمة 5.7 مليار ريال و3.7 مليار ريال على التوالي.