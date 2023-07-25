وقال البنك في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية "تداول" إن سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى:

ارتفع صافي الدخل العائد لحقوق المساهمين للربع الثاني 2023 إلى 5 مليار ريال بنسبة 9% بسبب الارتفاع في إجمالي دخل العمليات بالإضافة الى الانخفاض في اجمالي مصاريف العمليات متضمنة صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة.

ارتفع اجمالي دخل العمليات الى 8.5 مليار ريال بنسبة 2 بالمئة نتيجة لارتفاع في رسوم الخدمات المصرفية والدخل من تحويل العملات الأجنبية بالإضافة الى الدخل من الاستثمارات.

كما ان إجمالي مصاريف العمليات متضمنة صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة للربع الثاني 2023 انخفض بنسبة 14% إلى 2.7 مليار ريال ويعود ذلك إلى الانخفاض في صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة.

أرباح النصف الأول

كما سجل البنك الأهلي السعودي ارتفاعا في صافي الربح خلال النصف الأول 2023 بـ 10.4 بالمئة إلى 10.04 مليار ريال، بالمقارنة مع 9.1 مليار ريال بالنصف الأول من 2022.

وأرجع البنك ارتفاع الأرباح النصف سنوية إلى