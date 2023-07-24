وارتفع الخامان 1.5 بالمئة و2.2 بالمئة على التوالي في الأسبوع الماضي، في رابع أسبوع على التوالي للمكاسب مع توقع انخفاض المعروض في أعقاب تخفيضات مجموعة أوبك+.

كما تصاعد التوتر في الأسبوع الماضي بعد انسحاب روسيا من اتفاق نقل الحبوب عبر البحر الأسود.

وقال "سيتي ريسيرتش" في مذكرة، إن ارتفاع أسعار النفط عكس "ظروف شح المعروض إذ تؤثر تخفيضات أوبك+ للإنتاج على السوق... حتى مع زيادة الطلب إلى حد ما على البنزين ووقود الطائرات في الصيف".

وذكر البنك أنه يتوقع ارتفاع أسعار النفط قليلا في الصيف بمتوسط 83 دولارا للبرميل في الربع الثالث.

بدوره توقع بنك "غولدمان ساكس"، أن الطلب القياسي في أسواق النفط، سيدفع الأسعار إلى الارتفاع على المدى القريب، ويتوقع ارتفاع سعر خام برنت إلى حوالي 86 دولارًا للبرميل بحلول نهاية هذا العام.

وقال دان سترويفين، رئيس أبحاث النفط لدى البنك، "نتوقع عجزًا كبيرًا إلى حد ما في النصف الثاني من العام مع عجز يقارب مليوني برميل يوميًا في الربع الثالث في ظل وصول الطلب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق".

وقال محللون من بنك أستراليا الوطني في مذكرة، "رغم أن قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي برفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا الأسبوع قد يؤدي إلى بعض التقلبات في الأسعار على المدى القصير، نتوقع أن تشهد السوق شحا في المعروض بسبب تقليص أوبك+ للإمدادات وزيادة التكهنات في السوق بمزيد من الإجراءات التحفيزية في الصين للاستمرار في دفع الأسعار للارتفاع خلال الربع الثالث من عام 2023".

ويأخذ المستثمرون في الاعتبار رفع الفائدة ربع نقطة مئوية في البنك المركزي الأميركي والمركزي الأوروبي هذا الأسبوع، لذلك سيكون التركيز منصبا على تصريحات رئيس الفيدرالي، جيروم باول، ورئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، بخصوص رفع الفائدة مستقبلا.

وفي الصين، كشفت لجنة التنمية الوطنية والإصلاح اليوم الاثنين عن إجراءات لتحفيز استثمار القطاع الخاص في بعض قطاعات البنية التحتية، وقالت إنها ستزيد الدعم المالي للمشروعات الخاصة أيضا.

ويتوقع المشاركون في السوق أن تنفذ بكين إجراءات تحفيزية موجهة لدعم اقتصادها المتعثر، مما يعزز على الأرجح الطلب على النفط في ثاني أكبر دولة مستهلكة في العالم.

تحركات الأسعار

وبحلول الساعة 15:15 بتوقيت غرينيتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.65 دولارا، أو 2.04 بالمئة، إلى 82.53 دولار للبرميل.

كما صعدت العقود الآجلة لخام نايمكس 1.89 دولار، أو 2.44 بالمئة، إلى 78.94 دولار للبرميل.