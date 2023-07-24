وتصدّر فيلم "باربي" من إنتاج "وورنر براذرز" شباك التذاكر في أميركا الشمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع، حاصدا 155 مليون دولار وفق ما أظهرت تقديرات الأحد.

أما فيلم "أوبنهايمر" من إنتاج "يونيفيرسل" وكان في أسبوعه الأول من العرض في الصالات الأميركية، فأتى في المرتبة الثانية محققا 80,5 مليون دولار، نصف الإيرادات تقريبا التي حققها "باربي".

وقال الخبير ديفيد غروس من شركة الأبحاث "فرانشايز انترتينمنت"، "حطّم فيلم باربي الأرقام القياسية (...) لم يسجّل أي فيلم كوميدي في الأسبوع الأول لعرضه على مدى ثلاثة أيام من الجمعة إلى الأحد، أكثر من 85,9 مليون دولار".

وفقا لتقديرات الجمعية الوطنية لأصحاب دور السينما، يعتقد أن حوالى 200 ألف شخص اشتروا تذاكر لكلا الفيلمين.

وجاء فيلم "ساوند أوف فريدوم" وهو فيلم إثارة من إنتاج "سانتا في فيلمز" و"إينجل ستوديوز"في المركز الثالث من الترتيب مع إيرادات بلغت 20,14 مليون دولار.

وتراجع الفيلم السابع من سلسلة "ميشن إمبوسيبل" الذي كان متصدرا الترتيب الأسبوع الماضي، إلى المركز الرابع.

وجمع فيلم "ميشن إمبوسيبل - ديد ريكونينغ بارت وان" من إنتاج "باراماونت" وهو الأحدث في هذه السلسلة من بطولة توم كروز، إيرادات بلغت 19,5 مليون دولار.

وحل في المركز الخامس فيلم "إنديانا جونز أند ذي دايل أوف ديستني" من إنتاج "ديزني" والذي أتى بعد 15 عاما على الجزء الرابع من السلسلة الشهيرة، محققا 6,7 ملايين دولار.

ويجسّد فيه النجم الأميركي هاريسون فورد مجددا دور عالِم الآثار الشهير، وقد تولّى الإخراج "جيمس مانغولد" خلفا لـ"ستيفن سبيلبرغ" الذي كانت الأجزاء الأربعة السابقة منذ 1981 من توقيعه.

وجاءت الأفلام المتبقية في ترتيب الأعمال العشرة الأولى على شباك التذاكر في أميركا الشمالية هذا الأسبوع:

6- "إنسيديوس: ذي ريد دور" (6,5 ملايين دولار)

7- "إيليمنتل" (5,8 ملايين دولار)

8- "سبايدر مان- أكروس ذي سبايدر فيرس" (2,8 مليون دولار)

9- "ترانسفورمرز: رايز أوف ذي بيستس" (1,12 مليون دولار)

10- "نو هارد فيلينغز" (1,07 مليون دولار)