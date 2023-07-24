من جانبه، قال الدكتور سالم الكعبي، مدير عام شؤون العمليات في دائرة البلديات والنقل: "تأتي هذه الاتفاقية انسجاماً مع التزام دائرة البلديات والنقل ممثلةً في "أبوظبي البحرية"، بالعمل على تطوير المواقع البحرية والساحلية لإمارة أبوظبي، بالإضافة إلى تعزيز الابتكار وتحقيق التطوّر المستمر في القطاع البحري".

وتابع: "بالإضافة إلى أن هذه الشراكة الاستراتيجية ستسهم في تطوير المرافق البحرية والخدمات المقدمة للمقيمين وزوار الإمارة".

كما قال الكابتن عمار الشيبة، الرئيس التنفيذي بالإنابة، القطاع البحري - مجموعة موانئ أبوظبي: "نحن ندرك في "أبوظبي البحرية" أهمية توفير مستوى مميز من الخدمة للبحّارة، وسيسهم التعاون مع أدنوك للتوزيع في مجال خدمات البيع بالتجزئة للقطاع البحري في دعم التزامنا تجاه متعاملينا الحاليين، بالإضافة لاجتذاب متعاملين جدد من خلال تعزيز مستوى الخدمات المقدمة لهم في عرض البحر".

بدوره قال المهندس بدر اللمكي، الرئيس التنفيذي لـ"أدنوك للتوزيع": "تتوافق مثل هذه الاتفاقيات الهادفة مع رؤيتنا الاستراتيجية، وتتيح فرصاً عظيمة للابتكار والإبداع فيما يصب في صالح مجتمع أبوظبي والبيئة"، مضيفا: "تسعى أدنوك للتوزيع وأبوظبي البحرية إلى إقامة مشاريع التطوير الهادفة والطموحة التي تعد بتوفير منشآت وخدمات رائعة لجميع سكان أبوظبي وزوارها، ونتوقع أن تضيف المشاريع اللاحقة لتطوير مفاهيم ومنشآت بحرية جديدة قيمة كبيرة لأبوظبي، ما يسهم في تحسين حياة كل المشاركين في الأنشطة البحرية على طول شواطئ أبوظبي".