ويأخذ المستثمرون في الاعتبار برفع الفائدة ربع نقطة مئوية في البنك المركزي الأميركي والمركزي الأوروبي هذا الأسبوع، لذلك سيكون التركيز منصبا على تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) جيروم باول ورئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد بخصوص رفع الفائدة مستقبلا.

كما تترقب أطراف السوق أيضا أن تطبق الصين إجراءات تحفيز لدعم اقتصادها المتعثر، الأمر الذي سينعش على الأرجح الطلب على النفط في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وفيما يتعلق بالإمدادات، قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي الجمعة إن تحركات أوبك+ لدعم سوق النفط كافية في الوقت الراهن، مضيفا أن المجموعة متأهبة لاتخاذ المزيد من الخطوات عند الضرورة، بحسب وكالة "رويترز".

تحرك الأسعار

بحلول الساعة 0411 بتوقيت غرينتش تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا أو 0.15 بالمئة إلى 80.95 دولار للبرميل. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 11 سنتا أو 0.1 بالمئة إلى 76.96 دولار للبرميل.

وارتفع الخامان 1.5 بالمئة و2.2 بالمئة على التوالي في الأسبوع الماضي، في رابع أسبوع على التوالي للمكاسب مع توقع انخفاض المعروض في أعقاب تخفيضات مجموعة أوبك+. كما تصاعد القتال في الأسبوع الماضي في أوكرانيا بعد انسحاب روسيا من اتفاق نقل الحبوب عبر البحر الأسود.