وأوضحت الإحصاءات أنَّ عدد المؤسسات الصغرى تجاوزت 89 ألف مؤسسة، بينما بلغ عدد المؤسسات الصغيرة 14 ألف مؤسسة، في حين بلغ عدد المؤسسات المتوسطة أكثر من 1000 مؤسسة.

ووصل عدد المؤسسات الحاملة لبطاقة ريادة الأعمال النشطة ما يقارب 30 ألف مؤسسة حتى نهاية يونيو 2023، حيث بلغ إجمالي عدد أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذين استخرجوا بطاقة ريادة الأعمال خلال عام 2023 أكثر من 4 آلاف مؤسسة.

بينما بلغ إجمالي عدد أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذين تقدموا لخدمة تجديد البطاقة خلال عام 2023 ما يقارب 13 ألف مؤسسة.

وأطلقت منذ تدشينها 8 حاضنات أعمال عامة وتخصصية، وكشفت أنَّ عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحتضنة في مختلف حاضنات الأعمال التابعة لها يبلغ 91 مؤسسة أتاحت 377 فرصة عمل للشباب العُماني في مختلف الأنشطة الاقتصادية.

وبحسب الإحصاءات التي صدرت من وزارة العمل في سلطنة عمان، فقد بلغ إجمالي عدد الموافقات للفرص التدريبية 684 فرصة تدريبية، استفاد منها 299 مؤسسة صغيرة ومتوسطة في مختلف الأنشطة الاقتصادية.