وأشاد ألفونسو جارسيا مورا، نائب المدير الإقليمي لأوروبا وأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، بمتانة القطاع الخاص الأوكراني خلال الحرب، وقال إن المؤسسة قدمت دعما بحوالي 400 مليون دولار منذ بدء الحرب قبل قرابة 17 شهرا.

واستخدمت هذه التمويلات في دعم التجارة الخارجية والأعمال المرتبطة بالزراعة وتكنولوجيا المعلومات.

وقال جارسيا مورا إن قطاع تكنولوجيا المعلومات ربما يصبح "ثورة في هذا البلد"، إذ سيسهم في تحفيز تعافي أوكرانيا وإعادة بناء اقتصاد أكثر تنوعا وابتكارا.

وأوضح جارسيا مورا أن المؤسسة ستواصل تركيزها على قطاع الأعمال المرتبطة بالزراعة وخطط دعم القطاع المصرفي مستهدفة زيادة المشروعات طويلة الأجل في البنية التحتية.

وقال جارسيا مورا لرويترز في مقابلة في أثناء وجوده في كييف للاحتفال بإعادة افتتاح مكتب مجموعة البنك الدولي في العاصمة الأوكرانية "أود ضخ هذا المبلغ وهو 1.5 مليار دولار خلال 12 إلى 18 شهرا قادمة".