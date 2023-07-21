وانخفضت أسهم شركة "إس.إيه.بي" للبرمجيات بنسبة 4.2 بالمئة بعدما قلصت الشركة توقعاتها للعام بأكمله، مما أدى إلى تراجع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.2 بالمئة.

تحركات الأسهم

ارتفع المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.3 بالمئة عند الإغلاق ليواصل مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي.

وانخفض مؤشر قطاع التكنولوجيا في أوروبا بنسبة 0.4 بالمئة ليكون أكبر الخاسرين بين القطاعات الرئيسية هذا الأسبوع بانخفاض قدره 4.8 بالمئة.

وانخفض مؤشر قطاع التعدين 1.5 بالمئة متأثرا ببعض النتائج المخيبة للآمال.

وارتفع مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.9 بالمئة هذا الأسبوع مدفوعا بارتفاع الأسهم البريطانية بعد ظهور أدلة على تباطؤ التضخم المحلي.

وصعد مؤشر "فايننشال تايمز 100" في لندن ثلاثة بالمئة هذا الأسبوع، وهو أفضل مستوى له فيما يقرب من أربعة أشهر.