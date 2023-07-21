وفي وقت يحاول فيه العديد من المستهلكين ترشيد نفقاتهم وسط ضغوط تكلفة المعيشة وارتفاع التضخم، يقتنص تجار التجزئة مثل هذه الفرص لإقناع المتسوقين بشراء سلع باهظة الثمن لزيادة أرباحهم.

وتراهن مجموعة واسعة من المتاجر التي تعرض المنتجات والسلع المرتبطة بباربي، والتي يستهدف العديد منها البالغين، على ذكريات الماضي وما تمثله باربي لكثيرين لعبوا بهذه الدمية في سنوات طفولتهم.

وتهدف شركة "ماتيل"، المالكة للعلامة التجارية، من وراء هذا الفيلم، إلى تجديد جاذبية الدمية مع ترسيخها في أذهان الجيل الجديد.

كما أطلقت "زارا" الاثنين الماضي، مجموعة باربي، وتضم 17 قطعة من الملابس والحلي للأطفال، لكن المجموعة الخاصة بالنساء أكثر تنوعا بكثير إذ تشمل 85 قطعة.

وللرجال أيضا نصيب مع طرح بذلات وردية اللون وأحذية رعاة البقر وقمصان شبيهة بتلك التي يرتديها كين صديق باربي.

كما تتيح سلسلة متاجر "وول مارت"، دمى باربي تمثل مختلف الأعراق بتسريحات شعر متنوعة بسعر 45 دولارا لهواة جمع الدمى.

ويمتد هذا الهوس إلى أبعد من ذلك، مع إتاحة سلسلتي فنادق حياة وهيلتون، أجنحة فندقية على طراز باربي، في مدن تشمل بوجوتا في كولومبيا وكوالالمبور في ماليزيا.