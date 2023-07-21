وأضافت "إي.سي.إم.إي غروب" في بيان أن الأموال ستستخدم في المرحلة الأولى من المشروع الذي سيقام بالمنطقة الاقتصادية الخاصة في مدينة الدقم بسلطنة عمان.

ومن المتوقع أن ينتج المصنع 100 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنويا في مرحلته الأولى في حين سيتم بعد ذلك التوسع لإنتاج 1.2 مليون طن متري سنويا مع قدرات تحليل كهربائي تبلغ نحو 3.5 غيغاواط.

وقالت "إيه.سي.إم.إي غروب" إنها وقعت أيضا اتفاقات مبدئية مع "آر.إي.سي" للحصول على قروض تتجاوز قيمتها 210 مليارات روبية (2.5 مليار دولار).