ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع المركزي الأميركي أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس في 26 يوليو.

ودفعت التوقعات بأن تكون هذه هي الزيادة الأخيرة، الذهب إلى أعلى مستوياته في حوالي شهرين الخميس، ليتجه إلى تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

وقال هان تان، كبير محللي السوق في إكسينيتي، "إذا أكد الاحتياطي الاتحادي توقعات السوق وأوقف رفع أسعار الفائدة بعد هذا الشهر، فقد يساعد ذلك مشتري الذهب على استعادة عتبة الألفي دولار".

وأضاف "لكن إذا خالف الاحتياطي الاتحادي فكرة أن دورة رفع أسعار الفائدة تقترب من نهايتها، فقد يدفع ذلك الذهب إلى التخلي عن بعض مكاسبه الأخيرة ويعود مرة أخرى إلى منتصف عتبة 1900 دولار".

وبلغ مؤشر الدولار أعلى مستوى له منذ 12 يوليو، بعد الانخفاض المفاجئ في الطلبات الأسبوعية للحصول على إعانات بطالة في الولايات المتحدة، مما عزز الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيستمر في رفع أسعار الفائدة لفترة أطول.

وارتفاع الدولار يؤثر على الذهب لأنه يجعله أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى، كما يؤثر رفع أسعار الفائدة سلبا على المعدن الأصفر لأنه يزيد عوائد السندات، مما يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازته وهو لا يدر عائدا.

تحركات الأسعار

وبحلول الساعة 12:30 بتوقيت غرينيتش، انخفض الذهب في التعاملات الفورية 0.32 بالمئة إلى 1,963.19 دولار للأونصة، لكنه يتجه لزيادة 0.4 بالمئة هذا الأسبوع.

كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.29 بالمئة إلى 1,965.15 دولار للأونصة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في التعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 24.71 دولار للأونصة، بينما ارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 955.68 دولار للأونصة، كما صعد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1283.10 دولار للأونصة.