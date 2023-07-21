كانت هذه هي المرة الأولى التي يرفع فيها البنك أسعار الفائدة منذ أكثر من عام، بعد أن تراجع تدريجياً عن زيادة طارئة إلى 20 بالمئة في فبراير من العام الماضي، بعد أن أرسلت روسيا قواتها المسلحة إلى أوكرانيا، مما دفع الغرب إلى فرض عقوبات على موسكو. وكان آخر خفض للفائدة إلى 7.5 بالمئة، في سبتمبر الماضي.

وقال البنك في بيان مصاحب للقرار: "يبقي بنك روسيا الباب مفتوحًا على احتمال زيادة سعر الفائدة الرئيسية في اجتماعاته المقبلة لتحقيق الاستقرار في التضخم بالقرب من 4 بالمئة في عام 2024 وما بعده". وجرى تداول الروبل بزيادة بنسبة 0.2 بالمئة مقابل الدولار بعد الإعلان.

"الزيادة في الطلب المحلي تفوق القدرة على نمو الإنتاج بما في ذلك بسبب محدودية توافر موارد العمل"، بحسب بيان البنك

وقال إن هذا يعزز الضغوط التضخمية المستمرة، في حين أن انخفاض قيمة الروبل هذا العام "يضخم بشكل كبير المخاطر المؤيدة للتضخم".

رفع البنك المركزي الروسي توقعاته لنهاية العام للتضخم - الآن أقل بقليل من 4 بالمئة - إلى 5.0-6.5 بالمئة من 4.5-6.5 بالمئة، وقال إنه يبقي الباب مفتوحًا أمام إمكانية حدوث مزيد من الزيادات في الاجتماعات المستقبلية.

وقد فاجأ القرار المحللين الذين استطلعت رويترز آراءهم والذين توقعوا زيادة قدرها 50 نقطة أساس.

ومع ذلك، قام بعض المحللين بمراجعة توقعاتهم في الأيام الأخيرة لتوقع ارتفاع أكبر، حيث أظهرت بيانات التضخم هذا الأسبوع قفزة في التوقعات التضخمية للأسر لشهر يوليو وتسارع في أسعار المستهلكين الأسبوعية في روسيا.

انخفض التضخم السنوي إلى ما دون هدف البنك البالغ 4 بالمئة في الأشهر الأخيرة، بسبب التأثير الأساسي المرتفع من العام الماضي عندما ارتفع التضخم إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من 20 عامًا.

وزاد الضغط على العملة الروسية بعد تمرد مسلح فاشل قامت به مجموعة "فاغنر" المرتزقة في أواخر يونيو. كما أدت الهجمات على البنية التحتية الروسية، التي ألقت موسكو باللوم فيها على أوكرانيا، إلى إضعاف الرغبة في المخاطرة.

وينهي قرار رفع أسعار الفائدة اليوم أطول فترة توقف منذ أكثر من سبع سنوات من قبل البنك المركزي الروسي، الذي لم يعدل أسعار الفائدة في ست اجتماعات متتالية في سبتمبر. وكان آخر مرة رفع الفائدة في الأيام الأولى بعد بداية الحرب في أوكرانيا عندما أقدم على زيادة طارئة إلى 20 بالمئة، في أعلى زيادة للفائدة في ما يقرب من عقدين من الزمن، حيث ضربت العقوبات الدولية غير المسبوقة اقتصاد روسيا وأصولها.

ستلقي محافظ البنك المركزي إلفيرا نابيولينا مزيدًا من الضوء على توقعات البنك وسياسته في إحاطة إعلامية في الساعة 1200 بتوقيت غرينتش.

ومن المقرر عقد الاجتماع المقبل لتحديد معدلات الفائدة في 15 سبتمبر.