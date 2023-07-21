وهبطت أسهم عملاقي صناعة أشباه الموصلات طوكيو إلكترون وأدفانتست 5.6 بالمئة و5.8 بالمئة على التوالي الأمر الذي محا نحو 200 نقطة من المؤشر نيكي.

وهبط المؤشر نيكي 186 نقطة أو 0.57 بالمئة إلى 32304.25 نقطة.

وعلى النقيض، ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا الذي لا يركز كثيرا على أسهم التكنولوجيا 0.06 بالمئة.

كما هبطت أسهم سكرين هولدنجز لتصنيع مكونات الرقائق ورينيساس إلكترونيكس لتصنيع الرقائق 4.9 بالمئة و2.5 بالمئة على التوالي.

يأتي هذا بعد هبوط مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات 3.6 بالمئة الليلة الماضية في أسوأ أداء يومي هذا العام.

ومحت الخسائر الكبيرة التي تكبدتها أسهم الرقائق الجمعة، أثر الارتفاع الذي شهدته أسهم نيدك لصناعة السيارات والتي زادت 10.4 بالمئة على خلفية بيانات إيجابية.

وكانت أسهم الطاقة الأفضل أداء، وارتفع مؤشرها الفرعي 1.4 بالمئة مدعوما بارتفاع أسعار النفط الخام.