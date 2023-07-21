وتُعقد الأسبوع المقبل اجتماعات للبنوك المركزية في أوروبا واليابان والولايات المتحدة، فيما يحلل المستثمرون البيانات من أجل توقع مسارات السياسة النقدية بشكل أفضل.

وارتفع الين 0.08 بالمئة إلى 139.97 للدولار بعد أن ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في اليابان 3.3 بالمئة في يونيو عنه قبل عام، متماشيا مع متوسط ​​توقعات السوق، لكنه ظل أعلى من هدف بنك اليابان البالغ اثنين بالمئة.

وتعزز البيانات فرص تعديل بنك اليابان توقعه للتضخم لهذا العام بالرفع في توقعات جديدة الأسبوع المقبل.

وتراجع الين نحو واحد بالمئة مقابل الدولار هذا الأسبوع وهو في طريقه لوقف مكاسب استمرت أسبوعين.

في غضون ذلك، أظهرت بيانات أن عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة انخفض على غير المتوقع الأسبوع الماضي، ليلامس أدنى مستوى في شهرين مما يشير إلى استمرار قوة سوق العمل.

وتتوقع الأسواق رفع المركزي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل، وزادت احتمالات استمراره في رفع الفائدة بعد البيانات.

ومقابل سلة من العملات، ارتفع الدولار 0.03 بالمئة إلى 100.78. والمؤشر في طريقه لتحقيق مكاسب بنسبة واحد بالمئة خلال الأسبوع.

وصعد اليورو 0.04 بالمئة إلى 1.1132 دولار، بعد أن انخفض 0.6 بالمئة أمس الخميس. ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في 27 يوليو، وذلك وفقا لآراء جميع الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز.

وتراجع الدولار الأسترالي 0.28 بالمئة إلى 0.676 دولار كما انخفض الدولار النيوزيلندي 0.34 بالمئة إلى 0.621 دولار.