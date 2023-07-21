وفي الجلسة السابقة، تراجعت أسعار النفط بعدما أظهرت بيانات انخفاض المخزونات الأميركية أقل من توقعات المحللين.

ويأتي هذا وسط حالة من الضبابية بشأن آفاق الطلب في الصين أكبر مشتر للخام في العالم وسط تباطؤ اقتصادها.

تحركات الأسعار

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر سبتمبر 18 سنتا أو 0.2 بالمئة لتبلغ عند التسوية 79.64 دولار للبرميل. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في أغسطس 28 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 75.63 دولار للبرميل عند التسوية.

وتنتهي عقود خام غرب تكساس لشهر أغسطس اليوم الخميس.

أما عقوده الأكثر نشاطا لشهر سبتمبر فارتفعت 36 سنتا إلى 75.65 دولار عند التسوية.

يأتي هذا وسط حالة من الضبابية بشأن آفاق الطلب في الصين أكبر مشتر للخام في العالم وسط تباطؤ اقتصادها.

وقال محللو سيتي في مذكرة إن أسعار النفط الخام قد تجد صعوبة في الاستقرار على اتجاه واضح وسط توقعات متباينة للطلب العالمي في الأسابيع القليلة المقبلة.

ويرى محللو سيتي أن أسعار خام برنت تحركت إلى نطاق أعلى خلال يوليو بعدما ظلت تتراوح بين 72 و78 دولارا خلال مايو ويونيو، وذلك بدعم من تخفيضات الإنتاج السعودية والمخاطر الجيوسياسية.