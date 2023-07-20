وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.6 بالمئة مدعوما ببيانات طلبات إعانة البطالة الأميركية، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

كما ارتفعت عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات إلى 3.850 بالمئة.

وأظهرت البيانات تراجع عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي ليلامس أدنى مستوى في شهرين، مما يشير إلى استمرار قوة سوق العمل.

ويركز المستثمرون الآن على اجتماع البنك المركزي الأميركي للسياسة النقدية المزمع الأسبوع المقبل، مع توقع الأسواق رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

تحركات الأسعار

تراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 بالمئة إلى 1967.59 دولار للأونصة بحلول الساعة 15:47 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى منذ 17 مايو في وقت سابق من الجلسة.

وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.5 بالمئة أيضا إلى 1970.30 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.2 بالمئة إلى 24.86 دولار للأونصة، وتراجع البلاتين أيضا 2.1 بالمئة إلى 952.74 دولار، وكذلك تراجع البلاديوم 2.1 بالمئة إلى 1280.04 دولار.