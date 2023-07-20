تحركات الأسهم

أغلق المؤشر "ستوكس 600" مرتفعا بنسبة 0.4 بالمئة موسعا مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي. ووصل المؤشر عند أعلى مستوى اليوم إلى 464.17 نقطة.

وعززت أرباح الشركات المبشرة والبيانات التي تشير إلى التباطؤ الحاد في ارتفاع أسعار المستهلكين البريطانية الآمال في تخفيف ضغوط الأسعار العالمية.

وارتفع مؤشرا قطاعي التعدين والرعاية الصحية الأوروبيين بنحو 1.6 بالمئة، بينما صعد مؤشر البنوك 0.6 بالمئة. وسجلت القطاعات الثلاثة أفضل أداء اليوم.

وسجل مؤشر قطاع التكنولوجيا، الذي ارتفع ما يقرب من 23 بالمئة هذا العام، أكبر الخسائر في أوروبا ليغلق منخفضا 2.5 بالمئة.

وهبطت أسهم شركات أشباه الموصلات، بما في ذلك "إيه.إس.إم.إل" و"إيه.إس.إم انترناشونال" و"أيكسترون" بما يتراوح من 2.7 بالمئة إلى 5.6 بالمئة بعدما توقعت "تي.إس.إم.سي" انخفاض مبيعات عام 2023 بفعل تأثير المشكلات الاقتصادية العالمية على الطلب على الرقائق.

ووفقا لبيانات رفينيتيف، من المتوقع أن تنخفض أرباح الأسهم المدرجة على "ستوكس 600" في الربع الثاني 9.2 بالمئة مقارنة بالربع نفسه من العام السابق.