وذكر الوزير في بيان، الأربعاء، أنه جار اتخاذ كل الإجراءات القانونية المنظمة لعرض الاتفاقيات على الجهات المختصة ذات الصلة.

وأكد الوزير أن هذا الاتفاق أحد النجاحات التي حققتها الدورة الحالية لمنتدى مصر للتعدين، خاصة أن الشركتين باريك وسنتامين عالميتين ولديهما الخبرة والملاءة المالية والتقنيات للإسراع بتنفيذ الاتفاق وتحقيق نتائج أعمال تضاف لما يحققه قطاع التعدين من تطور.

وقالت سنتامين في بيان منفصل، إن تراخيص الاستغلال لنظام مالي وقانوني مستقر مدته 30 عاما، ستصدر بموجب إطار نموذج اتفاقية استغلال المعادن.

وأضافت الشركة أن الإطار لا ينطبق على امتياز تعدين منجم السكري للذهب الذي تبلغ مساحته 160 كيلومترا مربعا، ويعمل بشكل مستقل وفق اتفاقية امتياز السكري.

وفي بداية الشهر الجاري، قال المهندس طارق الملا، في مقابلة مع سكاي نيوز عربية، إنه سيتم الإعلان هذا الشهر عن شراكات عالمية في قطاع التعدين، وقال إن القطاع يشهد بالفعل نموا متسارعا بمشاركة شركات عالمية، وذلك بعد أن انتهت الوزارة من لإصلاحات المتعلقة بالقطاع، وطرح العديد من المزايدات الجديدة.

كما أكد الملا، أن احتياطيات منجم إيقات من الذهب ارتفعت إلى 1.25 مليون أونصة، كما أكد أن الإنتاج التجاري من المنجم قد بدأ بالفعل.