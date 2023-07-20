وقالت وزارة العمل، الخميس، إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفضت تسعة آلاف طلب، إلى 228 ألف طلب بعد التعديل، في ضوء العوامل الموسمية في الأسبوع المنتهي في 15 يوليو.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 242 ألفا.

وانخفض المتوسط المتحرك للمطالبات لأربعة أسابيع، والذي يماثل بعض التقلبات الأسبوعية، بمقدار 9250 طلب، إلى 237 ألف و500 طلب.

يُنظر إلى طلبات إعانة البطالة على أنها تعكس عدد حالات التسريح في أسبوع معين.

وبشكل عام، كان 1.75 مليون شخص يحصلون على إعانات البطالة في الأسبوع المنتهي في 8 يوليو، أي بزيادة قدرها 33 ألف طلب عن الأسبوع السابق.

على الرغم من أن سوق العمل لا زال يعاني نقص في العمالة، إلا أن انخفاض المطالبات الأسبوع الماضي كان مبالغًا فيه على الأرجح بسبب الصعوبات في تعديل البيانات للأنماط الموسمية.

من المتوقع أن يستأنف البنك المركزي الأميركي، الذي رفع سعر الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس منذ مارس 2022، رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل في يونيو.