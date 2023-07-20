وذكرت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، الخميس، في بيان، أن "رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد، قد علق ترخيص عمل شركة إريكسون السويدية للاتصالات في الأراضي العراقية".

وأضاف البيان، أن ذلك جاء ردا على سماح دولة السويد بحرق نسخة من المصحف الشريف والعلم العراقي.

كما يأتي القرار بعدما طلب العراق من السفيرة السويدية مغادرة الأراضي العراقية، إلى جانب استدعاء القائم بالأعمال العراقي من سفارة بغداد في ستوكهولم.

وفي مارس الماضي، كانت إريكسون قد أعلنت أنها ستدفع غرامة كبيرة للقضاء الأميركي لتسوية قضية فساد في العراق.

وقالت المجموعة في بيان صدر مساء الخميس، إن "إريكسون ستدفع غرامة بقيمة 206.7 دولارا".

هذه التسوية هي تتمة اتفاق تم التوصل إليه في شهر ديسمبر 2019 ودفعت الشركة بموجبه مليار دولار للقضاء الأميركي لوقف ملاحقات بحقها في قضايا فساد في خمس دول أخرى هي جيبوتي والصين وفيتنام وإندونيسيا وغيرها.