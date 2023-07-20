كما أوضحت البيانات الصادرة، الخميس، أن الشحنات القادمة من ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى كوريا الشمالية بلغت قيمتها الإجمالية 154.7 مليون دولار الشهر الماضي.

وفي منتصف يوليو الجاري، أظهرت بيانات الجمارك أن صادرات الصين قد تراجعت بنسبة 12.4 بالمئة في يونيو على أساس سنوي، في حين انخفضت الواردات 6.8 بالمئة، وذلك في أسوأ أداء للصادرات من ثاني أكبر اقتصاد في العالم في ثلاث سنوات، مما يشير إلى أن المصانع الصينية تكافح للعثور على مشترين بينما تكافح الاقتصادات الخارجية مع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة.

وكان استطلاع رأي أجرته رويترز لخبراء اقتصاد قد توقع تراجعا 9.5 بالمئة للصادرات وأربعة بالمئة للواردات.

والانخفاض في الصادرات هو الأسوأ منذ ظهور وباء كورونا منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وتباطأ الزخم في تعافي الصين بعد الوباء بعد انتعاش سريع في الربع الأول، حيث خفض المحللون الآن توقعاتهم للاقتصاد لبقية العام مع تباطؤ إنتاج المصانع في مواجهة الطلب العالمي الضعيف باستمرار.

وسجل فائض الميزان التجاري للصين في يونيو حوالي 71 مليار دولار، مقابل التوقعات التي كانت تشير إلى تسجيل فائض بنحو 94 مليار دولار.