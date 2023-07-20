وتنصّ الاتفاقية على توطيد التعاون بين الطرفين، لاستكشاف فرص التوسع المستقبلي في الأسواق العالمية، لاسيما في مناطق الشرق الأوسط، وآسيا الوسطى، وجنوب آسيا، وجنوب شرق آسيا، وشرق آسيا، وإفريقيا، وأمريكا الجنوبية، وأوروبا.

وسيتعاون الطرفان، بموجب الاتفاقية، في مجموعة من المجالات والقطاعات على مستوى العالم، تشمل الصناعة وتطوير البنى التحتية والتمويل والبناء والتشغيل والصيانة، علاوة على تطوير المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والخدمات اللوجستية العالمية.

وتسري الاتفاقية لمدة ثلاثة أعوام، وتركز على الاستفادة من تكامل المزايا بين الطرفين، وتوظيف الموارد المشتركة، وإقامة علاقة تعاون استراتيجية طويلة الأجل، قائمة على الثقة والتعاون المتبادل، والتوسع في الأسواق العالمية ذات الاهتمام المشترك.

وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، "نتطلع إلى العمل مع مجموعة "CMEC" الصينية لاستكشاف الفرص المستقبلية على الصعيد العالمي، وسنلتزم من جانبنا بتحقيق المزايا التكميلية لكلا الطرفين، وسنعمل من خلال هذه الاتفاقية على تحقيق أهدافنا الاستراتيجية المتمثلة في إقامة شراكات عالمية مع المؤسسات الرائدة، من شأنها توسيع نطاق حضورنا ومشاركة خبراتنا".

وأضاف: "سنعمل على تسريع وتيرة تسليم مشاريعنا الطموحة ودفع عجلة النمو الاقتصادي على المستويين الاقليمي والدولي".

من جانبه قال وانغ بو، رئيس مجلس إدارة شركة هندسة الماكينات الصينية، "نسعد بشراكتنا مع مجموعة موانئ أبوظبي، التي تتيح المجال للتعاون في مشاريع استراتيجية ضمن مجموعة من القطاعات على مستوى العالم، وتعكس التزامنا بتسخير المزايا والخدمات التي يمتلكها كلا الطرفين لتوسيع نطاق أعمال التطوير، والعمل معاً على بناء مستقبل أفضل للجميع".

وأضاف، "سنعمل على توظيف خبرتنا الواسعة على امتداد ما يقرب من 100 دولة ومنطقة، مع ما تمتلكه مجموعة موانئ أبوظبي من شبكة أعمال متنامية وموارد ضخمة، لتحقيق المنفعة المشتركة، ونفتح معاً أبواب الفرص لتحقيق معدلات نمو جديدة لكلا الطرفين".

وسيسهم التعاون بين مجموعة موانئ أبوظبي، ومجموعة "CMEC" الصينية في نمو شبكات الأعمال والموارد، وسيقدم الطرفان حلولاً وخدمات متكاملة لمشاريع كل منهما وفقاً للمتطلبات، بما في ذلك أعمال المسح والتصميم والبناء التشغيل والصيانة.

كما سيعطي كلا الطرفين الأولوية، لمشاركة بعضهما البعض في إدارة مشتريات المشاريع، واختيار الطرف الآخر كشريك في تلك المشاريع.

وتعد الصين من بين أكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، حيث تجاوزت التجارة الثنائية بين البلدين 75.6 مليار دولار في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2021.

وبالإضافة إلى ذلك، تعمل نحو 6000 شركة صينية حالياً في دولة الإمارات، ويعمل عدد كبير من الصينيين بشكل أساسي في قطاعي البنى التحتية والطاقة الإماراتي.

ويمثل التعاون بين مجموعة موانئ أبوظبي ومجموعة "CMEC" الصينية، فرصة كبيرة لتطوير قطاعي الصناعة والبنى التحتية على الصعيد العالمي، والاستفادة من نمو التجارة المتواصل والمتوقع بين الصين والإمارات، حيث تعتزم كلتا الشركتين استشراف حقبة جديدة من الابتكار والازدهار في المناطق التي تعملان فيها.