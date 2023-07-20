وقال الرئيس الجزائري، خلال اجتماعه في إقليم شنتشن مع ممثلين للجالية الجزائرية في الصين، "المشروعات والاتفاقات المبرمة مع الجانب الصيني، ضخمة ومتبادلة النفع للبلدين".

ويقوم الرئيس الجزائري بزيارة رسمية للصين منذ أيام اجتمع خلالها مع نظيره الصيني شي جين بينغ في بكين الثلاثاء.

وقال تبون، الخميس، إن الجزائر تسعى لرفع العلاقات الاقتصادية مع بكين إلى مستوى "العلاقات السياسية التاريخية الجيدة"، مضيفا أن زيارته فتحت "كافة آفاق الاستثمار" بين البلدين.

وكان الرئيس الصيني شي جينبينغ، قد دعا الثلاثاء، الى تعزيز العلاقات مع الجزائر، وذلك خلال لقاء عقده في بكين مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، فيما تسعى بكين الى تنويع مصادر إمداداتها بالطاقة.

وقال الرئيس الصيني لنظيره الجزائري خلال لقائهما في قصر الشعب في بكين، إن "الصين مستعدة للعمل مع الجزائر لتعزيز التواصل الاستراتيجي وتعميق التبادل والتعاون، وضمان تطور مستمر وطويل الأمد للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين والجزائر".

تسعى الجزائر، أكبر مصدر للغاز الطبيعي في إفريقيا، إلى الانضمام إلى مجموعة بريكس، التي تضم روسيا والصين، وتقدم نفسها كثقل موازن للقوى الاقتصادية الغربية المهيمنة.