كما توخى المستثمرون الحذر قبل إعلان شركات كبرى لنتائج الأعمال من بينها نيديك لصناعة المحركات وديسكو كورب لتصنيع معدات الرقائق وذلك بعد إغلاق السوق.

وهبط مؤشر نيكي بنسبة 1.24 بالمئة إلى 32490.52 نقطة ليغلق قرب أدنى مستوى سجله في تداولات اليوم.

وارتفع المؤشر 1.6 بالمئة على مدى الجلستين السابقتين، مما قربه من مستوى نفسي رئيسي عند 33 ألف نقطة.

وأغلق نيكي عند أعلى مستوى في 33 عاما في الثالث من يوليو مسجلا 33753.33 نقطة قبل أن يتراجع نحو 5.8 بالمئة حتى 12 يوليو.

وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا على تراجع أيضا الخميس 0.79 بالمئة مسجلا 2260.90 نقطة.

وشكل تراجع سهم أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق أكبر ضغط على نيكي، إذ كان مسؤولا عن هبوطه 62 نقطة بتراجعه 4.18 بالمئة. كما تسبب سهم طوكيو إلكترون لصناعة معدات تصنيع الرقائق الذي هبط 1.33 بالمئة في محو 28 نقطة أخرى من المؤشر.

ونزل سهم شركة رينيساس إلكترونيكس لصناعة الرقائق 3.1 بالمئة.

وخلال الليل، مُني مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات بخسارة تزيد عن واحد بالمئة متراجعا عن مستوى قرب ذروة 18 شهرا.

كما هبط أيضا سهم فاست رتيلينج المشغلة لمتاجر يونيكلو 1.67 بالمئة.

أما شركات صناعة السيارات فقد زادت بعد أن أسفر ضعف الين عن زيادة قيمة الإيرادات الخارجية.

وصعد سهم سوبارو 2.01 بالمئة ومازدا 0.93 بالمئة ونيسان 1.38 بالمئة.