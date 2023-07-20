وكانت التوقعات تشير إلى تحقيق إيرادات قدرها 24.48 مليار دولار، وفقًا لبيانات رفينيتيف.

على أساس معدل، حصلت تسلا على 91 سنتًا لكل سهم. وتوقع المحللون ربحاً قدره 82 سنتاً للسهم، وفقاً لبيانات رفينتيف.

وأظهرت نتائج أعمال صانعة السيارات الكهربائية، أن صافي الدخل بلغ 2.7 مليار دولار في الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو الماضي، بزيادة 20 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

سجلت الشركة هوامش تشغيل عند 9.6 بالمئة، وهي أدنى نسبة خلال الأرباع الخمسة الماضية.

وحافظت الشركة على مستهدفها للإنتاج هذا العام عند حوالي 1.8 مليون سيارة كهربائية، وأبلغت "تسلا" عن 466140 عملية تسليم للسيارات خلال الربع المعلن عنه، وقالت إنها أنتجت 479700 سيارة كهربائية.

وزاد سهم "تسلا" في تعاملات ما بعد الإغلاق بنسبة 0.2 بالمئة عند 219.9 دولار.