وقال بادن مور رئيس استراتيجية الكربون والسلع الأولية في بنك أستراليا الوطني "من المحتمل أن نصل إلى نهاية رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في الاجتماع القادم للجنة السوق المفتوحة الفيدرالي (يوم 26 يوليو)".

وتساعد أسعار الفائدة المنخفضة الذهب لأنها تقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وانخفض مؤشر الدولار 0.2 بالمئة، مقتربا بالقرب من أدنى مستوى في أكثر من عام، مما يجعل الذهب أرخص لحاملي العملات الأخرى.

ومن المتوقع أن يرفع المركزي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه الأسبوع المقبل، ليبقيها في نطاق 5.25-5.5 بالمئة في عام 2023، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي.

تغير الأسعار

بحلول الساعة 0325 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1987.18 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى منذ منتصف مايو. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1988.80 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 25.23 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 973.81 دولار، بينما تراجع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1305.54 دولار.