وأظهرت البيانات تباطؤ التضخم في بريطانيا بأكثر من المتوقع في يونيو وارتفاعه بأبطأ وتيرة في أكثر من عام.

تحركات الأسهم

ارتفع المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.3 بالمئة عند الإغلاق ليواصل مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي.

وصعد مؤشر "فايننشال تايمز 100" في لندن بنسبة 1.8 بالمئة مع انخفاض الجنيه الإسترليني بعد صدور بيانات التضخم، مما أدى أيضا إلى ارتفاع مؤشر العقارات الأوسع نطاقا 4.3 بالمئة.

وقاد قطاع العقارات المكاسب وارتفع إلى أعلى مستوى له في أكثر من شهرين.

وانخفض قطاع التعدين في أوروبا بنسبة 1.1 بالمئة بسبب تراجع سهم أنتوفاجاستا 1.4 بالمئة بعد أن خفضت شركة التعدين التشيلية توقعاتها لإنتاج النحاس للعام بأكمله.

وقفز سهم كيرينج 7.4 بالمئة.

وفاقت (إيه.إس.إم.إل) توقعات الأرباح في الربع الثاني ورفعت توقعاتها للعام بأكمله بناء على طلب قوي من الصين.

غير أن سهم شركة صناعة الرقائق الهولندية انخفض 1.9 بالمئة.