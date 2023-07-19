كما شهد الرئيسان، تبادل مذكرات تفاهم واتفاقيات بقيمة تبلغ 50.7 مليار دولار، تستهدف تنويع مجالات الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين، وتوسيع آفاقها بما يحقق تطلعات البلدين إلى النمو الاقتصادي والازدهار المستدامين.

وقد تبادل وزير الاستثمار الإماراتي، محمد حسن السويدي، ووزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، مذكرات تفاهم واتفاقيات خلال المراسم التي جرت في قصر الرئاسة في أبوظبي تضمنت التالي:

اتفاقية بين حكومة دولة الإمارات وحكومة الجمهورية التركية، بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.

اتفاقية تسليم المجرمين بين البلدين.

اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والتجارية.

اتفاقية قانونية في المسائل الجنائية.

إعلان مشترك لإنشاء لجنة اقتصادية وتجارية مشتركة..

مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا لجمهورية تركيا، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، للتعاون في مجال التحول الرقمي.

مذكرة بشأن التعاون في تطوير قدرات مركبات الإطلاق المشتركة للأغراض التجارية، بين وكالة الإمارات للفضاء، ووزارة العلوم والتكنولوجيا والصناعة لجمهورية تركيا، ووكالة الفضاء التركية.

مذكرة تفاهم بين مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج، ومكتب الاستثمار التابع لرئاسة جمهورية تركيا.

مذكرة تفاهم بشأن التعاون الإستراتيجي في مجال الصناعات الدفاعية، بين مجلس التوازن في دولة الإمارات، ووكالة الصناعات الدفاعية في جمهورية تركيا.

مذكرة تفاهم في مجال تمويل ائتمان الصادرات، بين شركة أبوظبي القابضة، وبنك إكسيم التركي.

مذكرة تفاهم بين مكتب أبوظبي للاستثمار، ومكتب الاستثمار التابع للرئاسة التركية.

وحسب بيان من المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، وقعت وزارة الاستثمار في دولة الإمارات، ووزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية، اتفاقية شراكة استراتيجية تتيح لشركات ومستثمرين إماراتييين تنفيذ استثمارات ومشاريع في إطار خطط طموحة تقوم بها تركيا في مجال تحول الطاقة، حيث تشمل هذه الاستثمارات مشاريع في مجال الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر والأمونيا، ومحطات الطاقة الكهرومائية، ومشاريع النقل، تخزين البطاريات، والتعاون في مجال الطاقة النووية، والتقنيات الناشئة، بالإضافة إلى استخدام وتخزين الهيدروجين والكربون.

كما جرى توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي بين شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، ومؤسسة البترول التركية، لاستكشاف مشاريع التنقيب والإنتاج ووالاستثمار في قطاع الصناعات البتروكيماوية.

ووقعت "القابضة"( ADQ) مذكرتي تفاهم، الأولى مع بنك إئتمان الصادرات التركي، وهي مذكرة تفاهم في مجال تمويل ائتمان الصادرات بهدف تعزيز الصادرات والتجارة الثنائية بين البلدين، فيما كانت الثانية مع وزارة الخازنة والمالية التركية بشأن الاستثمار في الصكوك لأغراض إعادة إعمار مناطق تركيا المتضررة من الزلازل.

يشار إلى أن تركيا، تُعدّ إحدى أكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، حيث بلغت قيمة التجارة البينية غير النفطية بين البلدين خلال الفترة من 2013 إلى 2022 أكثر من 103 مليار دولار، موزّعة على 56 مليار دولار للواردات، وحوالي 35 مليار دولار للصادرات، وأكثر من 12 مليار دولار لإعادة التصدير، وذلك وفقًا للمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في دولة الإمارات. وفي وقت سابق من هذا العام، وقعت حكومتا البلدين اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تهدف إلى زيادة حجم التجارة بين البلدين بمقدار 40 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.

تتمتع الجمهورية التركية بإمكانات اقتصادية هائلة كما تلتزم الحكومة بتهيئة بيئة اقتصادية مستقرة، لتستمر جاذبية الجمهورية التركية كوجهة استثمارية في النمو والازدهار.