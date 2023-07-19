وجاء التراجع رغم تحسن توقعات معدل النمو في البحرين إلى ثلاثة بالمئة من 2.7 بالمئة في في استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء بالاقتصاد.

وبحسب الاستطلاع، فمن المتوقع أن يصل متوسط ​​النمو في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الست إلى 1.5 بالمئة هذا العام.

تحركات الأسهم

هبط مؤشر السوق السعودي بنسبة 0.1 بالمئة متأثرا بانخفاض سهم بنك الرياض 1.1 بالمئة وسهم البنك السعودي الفرنسي 1.9 بالمئة.

وتراجع المؤشر في سوق دبي المالي، الذي كان يتداول عند أعلى مستوى في ثماني سنوات، 0.9 بالمئة.

وهبط سهم إعمار العقارية القيادي 1.6 بالمئة، بينما تراجع سهم مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي 2.1 بالمئة.

وفي أبوظبي، تراجع المؤشر بنسبة 0.3 بالمئة.

وتجاوز خام برنت 80 دولارا للبرميل اليوم الأربعاء مدعوما بتعهد الصين بدعم النمو الاقتصادي والتوقعات بأن يكف مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قريبا عن رفع أسعار الفائدة.

وخارج منطقة الخليج، تراجع المؤشر المصري للأسهم القيادية 0.2 بالمئة مع هبوط سهم الشرقية - إيسترن كومباني بنسبة 1.1 بالمئة.