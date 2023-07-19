وناقش الجانبان مسارات تعزيز آفاق التعاون المشترك للارتقاء بالشراكة الاستراتيجية بين المصرف المركزي وصندوق النقد الدولي، في مجال التمويل المستدام في مؤتمر الأطراف "cop28"، والذي تستضيفه الإمارات العام الجاري، إلى جانب الاطلاع على جهود مصرف الامارات المركزي، وفق أجندة طموحة وواسعة النطاق للتمويل الأخضر، ضمن استراتيجية الامارات لدعم النمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز الاستقرار المالي.

كما ناقش الجانبان، مؤشرات التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي ومستجدات النظام المالي لدولة الإمارات، في ظل توقعات بأن يحافظ نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة في عام 2023 على مستوياته الجيدة، مدفوعا بنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وتوجه الدولة نحو إرساء دعائم نموذج الاقتصاد الجديد القائم على التنوع والمعرفة والابتكار والرقمنة، وما يميز النظام المالي للدولة من مرونة واستقرار رغم التحديات العالمية.

واستعرض الطرفان، عدداً من المسائل المتعلقة بالوضع الاقتصادي الإقليمي والعالمي، وتوجهاته الحالية والمستقبلية، في ظل تداعيات التوترات الجيوسياسية، والتي أدت إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم وزيادة المخاطر التي تعوق التجارة وتدفقات رأس المال وغيرها.

وقال خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف الإمارات المركزي، "نرحب بتعزيز علاقات التعاون مع مختلف المؤسسات المالية الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، لدعم الجهود الحكومية في ترسيخ النمو المستدام في مختلف المجالات، وتعزيز دور دولة الإمارات على الساحة الدولية ومساهمتها العالمية في تقديم حلول فاعلة لضمان الاستقرار المالي ودفع النمو الاقتصادي العالمي وتشجيع التنمية المستدامة ".