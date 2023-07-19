وتتوقع آفاق التنمية الآسيوية المُحدثة أن يتوسع الاقتصاد الصيني بما يُقدر بـ 5 بالمئة هذا العام، دون أن تشهد أي تغيير عن توقعات أبريل، وذلك وسط طلب محلي قوي في قطاع الخدمات.

وعلى الرغم من ذلك، قال البنك ومقره مانيلا، إن الطلب على صادرات دول آسيا النامية من الإلكترونيات وغيرها من السلع المُصنّعة يتباطأ، مع استمرار تشديد السياسات النقدية على الأنشطة الاقتصادية في الاقتصادات المتقدمة الكبرى.

ويذكر أن آسيا النامية تضم 46 اقتصادا في منطقة آسيا-الباسفيك، باستثناء اليابان وأستراليا ونيوزيلندا.

وأفاد التقرير: "تم تعديل توقعات النمو في المنطقة للعام القادم بانخفاض طفيف لتبلغ 4.7 بالمئة مقارنة بتوقعات أبريل البالغة 4.8 بالمئة".

ومن المتوقع أن يواصل التضخم انخفاضه ليقترب من مستوياته قبل تفشي الوباء، وذلك مع انخفاض أسعار الوقود والمواد الغذائية، بحسب بنك التنمية الآسيوي.

ومن المتوقع أن يبلغ التضخم في آسيا النامية 3.6 بالمئة هذا العام، وذلك مقارنة بتوقعات أبريل البالغة 4.2 بالمئة.

وفي نفس الوقت، شهدت توقعات التضخم لعام 2024 ارتفاعا يُقدر بـ3.4 بالمئة عن التوقعات السابقة المُقدرة بـ3.3 بالمئة.

وفي هذا السياق، قال ألبرت بارك، كبير الاقتصاديين في بنك التنمية الآسيوي "تواصل منطقة آسيا-الباسفيك التعافي من الوباء بوتيرة ثابتة،" مضيفا أن الطلب المحلي وأنشطة الخدمات تدفع النمو، في حين أن العديد من الاقتصادات تستفيد من الانتعاش القوي الذي يشهده قطاع السياحة.

ويحافظ بنك التنمية الآسيوي على توقعات النمو في معظم المناطق دون الإقليمية بآسيا والباسفيك.

وعلى الرغم من ذلك، فإن توقعات منطقة جنوب شرق آسيا انخفضت إلى 4.6 بالمئة هذا العام و4.9 بالمئة العام القادم، مقارنة بتوقعات أبريل البالغة 4.7 و5 بالمئة على التوالي.

كما عُدلت التوقعات الخاصة بالقوقاز وآسيا الوسطى لتشهد انخفاضا من 4.4 إلى 4.3 بالمئة لعام 2023، ومن 4.6 إلى 4.4 بالمئة في 2024.