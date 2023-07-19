وقالت داليا خورشيد، الرئيس التنفيذي للشركة، "تمت تغطية الاكتتاب في المرحلة الثانية بمقدار 5.49 مرة، وهو دليل قوي على الثقة في رؤيتنا واستراتيجيتنا التحويلية الطموحة التي تستهدف دعم بلتون وتعزيز نموها".

وأعربت خورشيد عن تطلعها للتعاون مع فريق العمل للمضي قدمًا نحو تحقيق أهداف النمو المخطط لها على المستوى المحلي والدولي، والاستفادة من المقومات التي تحظى بها الشركة لتحقيق نمو ذو قيمة مضافة للمساهمين.

ووافق مجلس إدارة الشركة، الثلاثاء، على تفويض الإدارة التنفيذية في إتمام كافة الإجراءات التنظيمية والرقابية المطلوبة لقيد الأسهم الجديدة في البورصة.

وعقب إتمام قيد الأسهم الجديدة، سوف يرتفع رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 926 مليون جنيه إلى 10.9 مليار جنيه، وفقا للبيان.

وكانت الشركة قد أعلنت، الثلاثاء، إن نسبة تغطية الاكتتاب في المرحلة الثانية لزيادة رأسمال الشركة بلغت 5.49 مرة، وبلغت نسبة التخصيص 18.22 بالمئة.

وأوضحت الشركة، أنه بذلك تم الاكتتاب في كامل أسهم زيادة رأسمال الشركة البالغة 5 مليار سهم بقيمة 10 مليار جنيه.

وأشارت إلى أنه تم الاكتتاب من جانب قدامى المساهمين ومشتري الحق.

وكانت بلغت نسبة تغطية المرحلة الأولى لزيادة رأس مال بلتون القابضة نحو 97.99 بالمئة، إذ تم الاكتتاب في 4.899 مليار سهم خلال المرحلة الأولى للاكتتاب.