وارتفع المؤشر STOXX 600 الأوروبي 0.27 بالمئة إلى 462.14 نقطة، بحلول الساعة 10:00 بتوقيت غرينيتش، ليواصل مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي.

وقفز سهم كيرينغ 6.5 بالمئة بعد أن عينت مجموعة السلع الفاخرة الفرنسية الثلاثاء، العضو المنتدب جان فرانسوا بالوس، رئيسا تنفيذيا جديدا لغوتشي.

أظهرت القراءة النهائية لمؤشر أسعار المستهلكين لمنطقة اليورو في يونيو تباطؤ التضخم السنوي إلى 5.5 بالمئة، مسجلاً أدنى مستوى منذ يناير 2022

من المتوقع على نطاق واسع، أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى عندما يجتمع الأسبوع المقبل، لكن الجدل لا يزال قائما حول المدى الذي يذهب إليه البنك المركزي مع تشديده بعد ذلك.

وقال عضو المركزي الأوروبي، كلاس نوت، وهو معروف بتأيده للتشديد النقدي، "بالنسبة لشهر يوليو، سيكون رفع الفائدة أمرًا ضروريًا، لكن بالنسبة لأي فترة بعد يوليو، سيكون ذلك ممكنًا، ولكن ليس مؤكدًا بأي حال من الأحوال".

في غضون ذلك، ارتفع مؤشر FTSE100 في لندن الشديد التأثر بالتصدير، 1.44 بالمئة، إذ تراجع الجنيه الإسترليني بعد بيانات أظهرت أن التضخم البريطاني انخفض بأكثر من المتوقع في يونيو حزيران وسجل أبطأ مستوياته منذ أكثر من عام.