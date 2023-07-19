وأرجع البنك في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية "تداول" سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى:

- ارتفع صافي الدخل بنسبة 26.5 بالمئة ويرجع ذلك بشكل رئيسي لارتفاع إجمالي دخل العمليات قابله جزئيًا ارتفاع في إجمالي مصاريف العمليات، ويعود الارتفاع في إجمالي دخل العمليات نتيجة لارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة وصافي دخل المتاجرة وصافي دخل تحويل العملات الأجنبية ودخل العمليات الاخرى، قابله جزئيًا انخفاض في صافي مكاسب بيع استثمارات مقتناه لغير أغراض المتاجرة ،وصافي دخل الأتعاب والعمولات و توزيعات الأرباح.

ويعود الارتفاع في إجمالي مصاريف العمليات بشكل رئيسي لارتفاع صافي مخصص انخفاض خسائر الائتمان والموجودات المالية الأخرى، ورواتب الموظفين وما في حكمها، والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى، واستهلاك ممتلكات ومعدات وحق استخدام الموجودات، قابله جزئيًا انخفاض صافي مخصص الانخفاض في قيمة الاستثمارات.

كما بلغ صافي مخصص خسائر الائتمان لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023م نحو 1.1 مليار ريال مقارنة بمبلغ 608 مليون ريال للفترة المماثلة من العام الماضي (بارتفاع قدره 87 بالمئة).



البيانات الربعية

أظهرت نتائج أعمال بنك الرياض أن أرباح الربع الثاني من العام 2023 قد نمت بنسبة 23 بالمئة إلى 1.98 مليار ريال (حوالي 530 مليون دولار)، مقابل 1.611 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وعلى أساس ربعي سنوي، انخفضت أرباح البنك في الربع الثاني من العام بنسبة 1.84 بالمئة، قياسا على أرباح بقيمة 2.01 مليار ريال في الربع الأول من العام.