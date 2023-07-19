وجاء التخصيص النهائي على السندات بمعدل 12.5 بالمئة لمستثمري منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و87.5 بالمئة للمستثمرين الدوليين، بعائد ثابت تبلغ نسبته 4.875 بالمئة وهو ما يعادل 115 نقطة أساس فوق نسبة عائدات الخزينة، بحسب بيان للشركة.

ويعكس هذا الإصدار الأول من السندات الخضراء ثقة المستثمرين بقوة المؤشرات المالية الأساسية لشركة "مصدر" التي حصلت على تصنيف (A2) من وكالة موديز وتصنيف (A+) من وكالة فيتش، وكذلك لما تمتلكه من خبرات وقدرات كبيرة في مجال الاستدامة.

وتماشياً مع إطار عمل التمويل الأخضر لشركة "مصدر"، سيتم استثمار حصيلة قيمة السندات للإصدار الحالي والإصدارات المستقبلية بشكل حصري في مشاريع الطاقة المتجددة الخضراء، على أن يتم تطوير العديد منها في الاقتصادات النامية والدول الأكثر تعرضاً لتداعيات تغير المناخ والتي هي في أمس الحاجة لمثل هذه الاستثمارات.

ويأتي طرح هذه السندات كمرحلة أولى من برنامج يهدف إلى توفير ما يصل إلى 3 مليارات دولار لتمويل مشاريع "مصدر" الجديدة في دولة الإمارات وخارجها، حيث تستهدف الشركة رفع القدرة الإنتاجية الإجمالية لمحفظة مشاريعها العالمية إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030.

وسيتم استثمار حصيلة هذه السندات في مشاريع خضراء تشمل الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، ونقل الطاقة المتجددة، والبنية التحتية لتوزيع الطاقة، ونظم بطاريات تخزين الطاقة. وسيتم تطبيق معايير حوكمة بيئية واجتماعية ومؤسسية صارمة لتحديد المشاريع المؤهلة.

وبهذه المناسبة، أكد الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28، رئيس مجلس إدارة مصدر على أهمية توفير فرص وأدوات التمويل بتكلفة معقولة للاقتصادات النامية من أجل دعم وتحقيق الأهداف المناخية بشكل متزامن مع تعزيز التنمية المستدامة.

وقال: "بالتزامن مع استعدادات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28، تقوم مصدر بإطلاق مبادرات استراتيجية رائدة تهدف إلى المساهمة في دعم تمويل جهود العمل المناخي وخفض الانبعاثات. وكلنا ثقة بأن هذا الإصدار الناجح لسندات مصدر الخضراء سيدعم تحقيق هذين الهدفين من خلال نشر حلول الطاقة النظيفة وتعزيز العمل المناخي والمساهمة في توفير التمويل لمشاريع الطاقة المتجددة في البلدان التي هي في أمس الحاجة إليها".

وتم منح السندات تصنيف (A2) من قبل وكالة "موديز" وتصنيف (A+) من قبل وكالة "فيتش"، بما يتماشى مع التصنيفات الائتمانية للشركة. وتم طرح السندات بمعدل فائدة 4.875 بالمئة وتستحق في 25 يوليو 2033.

وتم تنظيم عملية طرح السندات من قبل مجموعة مشتركة من مديري ومنسقي الاكتتاب شملت بنك بي إن بي باريباس، وسيتي، وبنك أبوظبي الأول، وإتش إس بي سي، وإس إم بي سي نيكو، وسوسيته جنرال، وستاندرد تشارترد.

وكان قد تم إطلاق إطار عمل التمويل الأخضر لشركة "مصدر" في فبراير 2023 وتم تحديثه في مايو 2023 ليتماشى مع تحديثات مبادئ التمويل الأخضر، في حين أصدرت وكالة "موديز" "رأي جهة ثانية" حول الإطار.

يذكر أن شركة "مصدر" قد تأسست في عام 2006 وتنتشر مشاريعها في أكثر من 40 دولة، وتستثمر في محفظة مشاريع طاقة متجددة تتجاوز قدرتها الإنتاجية 20 جيجاواط، مع تطلعات لتعزيز قدرتها الإنتاجية لتصل إلى 100 جيجاواط وإنتاج مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً بحلول عام 2030.