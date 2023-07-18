وأكد محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر"، أهمية هذه الاتفاقية لتوحيد الجهود من أجل الاستفادة المثلى من الإمكانات الكبيرة للهيدروجين الأخضر، بما يسهم في تنمية القطاعات إلى جانب الحد من الانبعاثات.

وقال جان مارك جيلسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة ميتسوبيشي للكيميائيات، "يواجه قطاع الكيميائيات حالياً تحدياً مزدوجاً يتمثل في العمل على خفض انبعاثات الدفيئة بالإضافة إلى المساهمة بدور فاعل في قيادة جهود التحول نحو اقتصاد خالٍ من الكربون، ومع أخذ ذلك بعين الاعتبار، فإن طموحنا بأن نستخدم غاز ثاني أكسيد الكربون كمادة خام أولية يمثل ركيزة أساسية لبناء مستقبل مستدام، وإننا نتطلع إلى تسخير خبراتنا للمساهمة في إنجاح هذا المشروع المهم".

وقال تاكايوكي أويدا، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة النفط اليابانية "إنبكس"، "نتطلع للعمل مع مصدر ومجموعة ميتسوبيشي للكيميائيات لإنشاء سلسلة توريد لتحويل الهيدروجين الأخضر إلى ميثان أخضر وبولي برولين تربط بين الإمارات واليابان، وتأتي هذه المبادرة المشتركة تماشياً مع جهودنا للحد من الانبعاثات الكربونية والتزامنا طويل الأمد تجاه أبوظبي التي تعد من الأسواق الرئيسية بالنسبة لنا، وإننا نتطلع إلى الاستفادة من هذه الفرصة لتعزيز حلول الطاقة النظيفة لدينا والمساهمة في دعم تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050".

يشار الى أن البولي بروبلين عبارة عن نوع من اللدائن البلاستيكية، التي تستخدم في تصنيع المواد المستخدمة في حياتنا اليومية، مثل القوارير والأواني وتغليف الأغذية؛ كما يعد الميثان الأخضر الذي سيتم إنتاجه ضمن هذا المشروع، مصدر وقود صناعي أساسي يمكن استخدامه لإزالة الانبعاثات الكربونية من قطاع النقل البحري.

وتهدف "مصدر" ومجموعة ميتسوبيشي للكيميائيات، وشركة النفط اليابانية "إنبكس"، من خلال هذا المشروع إلى الحد من البصمة الكربونية في القطاعات كثيفة الانبعاثات، والتي تشمل النقل البحري والصناعات.