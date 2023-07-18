وقالت الهيئة في بيان، إن الشركتين "اتفقتا على إدراج بعض البنود في العقود" الخاصة ببيع منتجات آبل عبر خدمات أمازون أدت إلى "تقويض المنافسة".

وأشارت إلى أن الأحكام التعاقدية لاتفاقية وقعتها الشركتان سنة 2018، تعني أن موزعين محددين اختارتهم شركة آبل، هم الذين سُمح لهم ببيع منتجات الشركة العملاقة على موقع أمازون.

وقال البيان، "أكثر من 90 في المئة من الموزعين الذين استخدموا موقع أمازون في إسبانيا لبيع منتجات آبل، استُبعدوا من موقع التجارة الإلكترونية الرئيسي في إسبانيا".

وأضافت أن هذه الخطوة قوضت "بشكل كبير"، المنافسة بين بائعي منتجات أبل على منصة أمازون الإسبانية.

وفرضت الهيئة غرامة قدرها 50,5 مليون يورو على أمازون، و143,6 مليون يورو على آبل.

وصدرت غرامات بحق شركات عملاقة في مجال التكنولوجيا مثل آبل وأمازون، مرات عدة في السنوات الأخيرة في أوروبا لانتهاكها قوانين المنافسة.

وفرضت إيطاليا غرامة قدرها 1,1 مليار يورو على أمازون في ديسمبر 2021، بتهمة إساءة استغلال مركزها المهيمن في السوق، بينما فرضت فرنسا غرامة قدرها 371,6 مليون يورو على آبل في أكتوبر 2022.