بدأ تبون الاثنين، زيارة دولة تستغرق خمسة أيام الى الصين، الأولى له منذ توليه الرئاسة في نهاية 2019.

وقال الرئيس الصيني لنظيره الجزائري خلال لقائهما في قصر الشعب في بكين، إن "الصين مستعدة للعمل مع الجزائر لتعزيز التواصل الاستراتيجي وتعميق التبادل والتعاون، وضمان تطور مستمر وطويل الأمد للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين والجزائر".

تسعى الجزائر، أكبر مصدر للغاز الطبيعي في إفريقيا، إلى الانضمام إلى مجموعة بريكس، التي تضم روسيا والصين، وتقدم نفسها كثقل موازن للقوى الاقتصادية الغربية المهيمنة.

وشكر تبون الرئيس الصيني على دعم بكين لمسعى الجزائر للانضمام إلى بريكس، التي تضم إلى جانب روسيا والصين، الهند وجنوب إفريقيا والبرازيل وكذلك منظمة شنغهاي للتعاون.

وقال الرئيس الجزائري "الصين هي أبرز صديق لنا".

ثم جاء في بيان مشترك نشر في وقت لاحق الثلاثاء، أن "الصين ترحب بنية الجزائر الايجابية للانضمام الى بريكس، وتدعم جهود الجزائر لتحقيق هذا الهدف".

قامت الصين باستثمارات لافتة في الجزائر في قطاع الطاقة، بينها عقد بين مجموعة النفط والكيميائيات الصينية سينوبيك، وشركة سوناطراك الجزائرية.

زار مسؤولون من سوناطراك الصين في مايو لبحث التعاون في مجال الطاقة، وتوقيع عقد تسليم الغاز مع شركائهم الصينيين، بحسب وكالة الانباء الجزائرية.

وتعتبر عضوية مجموعة بريكس هدفا مهما للرئيس الجزائري في مجال السياسة الخارجية، ففي عام 2022، أكد تبون أن بلاده استوفت "جزءا كبيرا" من المعايير الاقتصادية للانضمام إلى المجموعة.

شارك تبون في قمة بريكس الافتراضية في أواخر يونيو حين دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قادة المجموعة إلى التعاون في مواجهة "الأعمال الأنانية" من قبل الغرب.