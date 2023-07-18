واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 457.71 نقطة بحلول الساعة 0711 بتوقيت غرينتش.

كان المؤشر قد تعرض لضربة أمس الاثنين بعد تهاوي أسهم شركة ريتشمونت للسلع الفاخرة بسبب ضعف مبيعاتها على غير المتوقع، وكذلك على خلفية ضعف البيانات الصينية.

وقفز سهم نوفارتس 2.7 بالمئة في تعاملات اليوم، بعد أن رفعت الشركة توقعاتها لأرباح العام بأكمله وأعلنت عن خطط لوحدة ساندوز للأدوية الجنيسة في أوائل الربع الرابع.

ودفع هذا المؤشر السويسري إلى الارتفاع 0.3 بالمئة بعدما تصدر الخسائر في أوروبا أمس الاثنين.

وتأثر المؤشر ستوكس 600 بخسائر شركات الاتصالات، إذ تراجعت أسهم القطاع 0.9 بالمئة بعد أن هوى سهم شركة تيلي2 إيه.بي تسعة بالمئة بعد إعلان بيانات الأرباح الفصلية.

وفي الوقت نفسه، تراجع سهم البنك السويدي SEB بنسبة 1.1 بالمئة على الرغم من أن الأرباح التشغيلية فاقت التوقعات في الربع الثاني.