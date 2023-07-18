وانضم الناصر إلى أرامكو كمهندس بترول في 1982 وأشرف على الطرح العام الأولي لشركة النفط الحكومية السعودية العملاقة في 2019.

وقالت بلاك روك الاثنين إن خبرته بشؤون الشرق الأوسط ستملأ الفراغ الذي سيتركه بدر السعد، رئيس مجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، الذي لن يترشح مجددا لعضوية مجلس إدارة شركة إدارة الأصول في 2024.

وتسعى بلاك روك لاتباع نهج متوازن في قضية تغير المناخ حيث تواصل الاستثمار في شركات الوقود الأحفوري لكنها تحث تلك الشركات على تبني خطط لتحول الطاقة.

وقالت شركة إدارة الأصول في مذكرة للعملاء إن تقديراتها تشير إلى أن متوسط الاستثمارات السنوية العالمية في مجال الطاقة سيقفز إلى أربعة تريليونات دولار حتى 2050 ارتفاعا من 2.2 تريليون دولار في السنوات القليلة الماضية.