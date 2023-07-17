وقال البنك في بيان للبورصة الكويتية إن ربحه الصافي في النصف الأول من العام الجاري بلغ 275.347 مليون دينار مقارنة بمبلغ 237.826 مليون دينار في الفترة المقابلة من 2022.

وعزا البنك ارتفاع أرباح النصف الأول إلى ارتفاع صافي ايرادات التشغيل التي قابلها جزئيا ارتفاع في مصروفات التشغيل ومخصص خسائر الائتمان وخسائر انخفاض القيمة.

ونمت الموجودات الإجمالية في نهاية يونيو من العام 2023 بواقع 5.3 بالمئة على أساس سنوي، لتبلغ 36.1 مليار دينار، كما بلغت القروض والتسليفات الإجمالية 21.6 مليار دينار، مرتفعة بنسبة 7.1 بالمئة على أساس سنوي.

وأظهرت نتائج أعمال بنك الكويت الوطني أن إجمالي حقوق المساهمين قد بلغ 3.6 مليار دينار بارتفاع نسبته 6.6 في المئة على أساس سنوي.