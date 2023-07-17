وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمئة بحلول الساعة 0706 بتوقيت غرينتش. وسجل المؤشر زياة ثلاثة بالمئة تقريبا في الأسبوع السابق، مدفوعا بالآمال في احتمال أن ينهي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) دورة رفع أسعار الفائدة قريبا.

وأشارت بيانات اليوم إلى أن الاقتصاد الصيني نما بوتيرة ضعيفة في الربع الثاني بسبب ضعف الطلب، مما أدى إلى انخفاض أسعار السلع الأساسية وهبوط أسهم شركات التعدين 1.6 بالمئة وشركات الطاقة 0.8 بالمئة.

وهبط سهم ريشمونت سبعة بالمئة تقريبا، بعد أن أعلنت ثاني أكبر شركة للمنتجات الفاخرة في العالم زيادة المبيعات الفصلية الأساسية 19 بالمئة، لكنها لم ترق إلى مستوى تقديرات المحللين.

وانخفضت أسهم شركات فاخرة أخرى لها انكشاف على الصين، مثل إل.في.إم.إتش وهيرميس وكيرينغ ما بين اثنين بالمئة و2.7 بالمئة.