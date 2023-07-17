ارتفع الدولار من أدنى مستوياته منذ أبريل 2022، مع ترقب المتعاملين للبيانات الاقتصادية وقرارات السياسة النقدية.

وقال مات سيمسون كبير محللي الأسواق في سيتي إندكس "الارتفاع الذي بدأه الذهب بعد مؤشر أسعار المستهلكين توقف لالتقاط الأنفاس، ويترك هذا الباب مفتوحا أمام احتمالية حدوث تصحيح للسعر مدفوع بعوامل فنية إلى منطقة ما بين 1940 و1950 دولارا".

أشارت بيانات أميركية الأسبوع الماضي إلى تباطؤ وتيرة التضخم، إذ زادت أسعار المستهلكين بأبطأ وتيرة لها منذ أكثر من عامين.

التغير في الأسعار

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1952.35 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0658 بتوقيت غرينتش. كما تراجعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.4 بالمئة إلى 1956.20 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 24.76 دولار للأونصة وكذلك البلاتين 0.6 بالمئة إلى 965.39 دولا، وانخفض البلاديوم أيضا 0.8 بالمئة إلى 1261.47 دولار.