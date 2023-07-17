وأوضحت الشركة في بيان لها على موقع سوق الأسهم السعودية "تداول"، أنها عينت (سيتي غروب وبنك دبي الإسلامي وإتش إس بي سي وجي بي مورغان وستاندرد تشارترد بنك) كمدراء الاكتتاب فيما يتعلق بطرح الصكوك.

وذكرت أنه سيتم تحديد مبلغ الإصدار في مرحلة لاحقة بناءً على ظروف السوق في ذلك الوقت، لافتةً إلى أن إصدار الصكوك يأتي للأغراض العامة للشركة كما هو مفصل في مستندات الطرح الأساسية التي أعدتها المراعي فيما يتعلق بالبرنامج.

وأضافت أن طرح الصكوك يخضع لموافقة الجهات التنظيمية المختصة وسيتم وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة، مشيرةً إلى أن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضاً لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أي أوراق مالية، موضحة أنها ستعلن عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينه وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

وكانت الشركة قد أعلنت الأحد عن نتائجها الفصلية، إذ سجلت 556 مليون ريال (حوالي 148 مليون دولار) أرباحا صافية في الربع الثاني بارتفاع نسبته 7 بالمئة على أساس سنوي.

وفي الستة أشهر الأولى من 2023، ارتفع صافي أرباح شركة المراعي، بـ 27 بالمئة لتصل إلى 1.2 مليار ريال (ما يعادل 320 مليون دولار).

وفي مستهل تداولات، الاثنين، سجل السهم ارتفاعا بنسبة 2.4 بالمئة