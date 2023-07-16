ويربط معظم دول مجلس التعاون الخليجي عملاتها بالدولار وتقتفي بشكل عام أثر قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الخاصة بالفائدة، مما يعرض المنطقة لتأثير مباشر لأي تحرك متعلق بالسياسة النقدية الأميركية.

تحركات الأسهم

ارتفع مؤشر السوق السعودي بنسبة 0.1 بالمئة مدعوما بصعود سهم بنك الرياض 3.1 بالمئة.

وأظهرت بيانات حكومية اليوم أن معدل التضخم السنوي في المملكة تباطأ إلى 2.7 بالمئة في يونيو من 2.8 بالمئة في مايو.

ووفقا لبيانات الهيئة العامة السعودية للإحصاء، فقد ارتفعت أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى 9.1 بالمئة بشكل عام في يونيو على أساس سنوي، فيما زادت تكاليف المطاعم والفنادق 4.3 بالمئة والتعليم ثلاثة في المئة.

وخارج منطقة الخليج، أغلق المؤشر القيادي في مصر دون تغير يذكر.

كما أنهت البورصة الأردنية تعاملات اليوم دون تغير يذكر عن الجلسة السابقة وسط مضاربات في معظم الأسهم وسيولة ضعيفة.

وأغلق المؤشر العام للأسهم منخفضا بنسبة 0.03 بالمئة إلى 2454.93 نقطة في حين بلغت قيمة التداول 3.4 مليون دينار (4.8 مليون دولار).