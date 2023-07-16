وارتفع معدل الضريبة على البنزين من 2.52 ليرة تركية (0.1 دولار) للتر الواحد إلى 7.52 ليرة، بينما ارتفعت الضريبة على زيت الديزل من 2.05 ليرة إلى 7.05 ليرة.

ومن المتوقع أن يضيف تأثير هذه التعديلات الضريبية إلى جانب ضريبة القيمة المضافة ما يقرب من 6 ليرات على السعر النهائي لمبيعات المنتجات البترولية بزيادة أكثر من 20 بالمئة لكل لتر وفقا لحسابات رويترز.

وارتفع العجز في ميزان المعاملات الجارية في تركيا، الثلاثاء، إلى 7.93 مليار دولار في مايو، حسب بيانات البنك المركزي التركي.

وجاء الرقم أعلى من المتوقع في استطلاع أجرته رويترز عند سبعة مليارات دولار.

وكان عجز المعاملات الجارية التركي قد سجل 5.42 مليار دولار في أبريل، والذي جاء متجاوزا التوقعات بقليل.

وفي عام 2022، بلغ العجز في ميزان المعاملات الجارية في تركيا 48.77 مليار دولار.