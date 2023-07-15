وشمل الاستطلاع الذي أجري بين الثامن من فبراير وأول مايو ما يقرب من 15 ألف أسرة.

وقال خمسة بالمئة إن طعامهم نفد في الأسبوعين السابقين ولم يتمكنوا من شراء المزيد.

وارتفعت النسبة إلى 28 بالمئة للأسر التي يعولها أحد الوالدين ولديها طفل واحد على الأقل.

وبلغ تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا أعلى مستوى في 41 عاما عند 11.1 بالمئة في أكتوبر 2022.

وفي مارس، وصل تضخم أسعار المواد الغذائية إلى أعلى مستوياته منذ 1977 مرتفعا لأكثر من 19 بالمئة.

وتقول المتاجر البريطانية إن الأسعار بدأت في الانخفاض الآن، إلا أن الأرقام الصادرة عن هيئة تجارة التجزئة البريطانية أظهرت أن الأسعار في يونيو كانت أعلى بنسبة 15 بالمئة تقريبا مقارنة بالعام الماضي.

وسيصدر مكتب الإحصاء الوطني بيانات التضخم لشهر يونيو يوم الأربعاء المقبل.

وزادت مزايا الرعاية الاجتماعية الرئيسية في بريطانيا 10.1 بالمئة في أبريل وقدمت الحكومة دعما إضافيا لفواتير الطاقة.

وعلى الرغم من ذلك، قال مكتب الإحصاء الوطني في المملكة المتحدة إن 21 بالمئة من المستفيدين بهذه المزايا أفادوا بنفاد أموالهم المخصصة لشراء الطعام.

وتزيد الضغوط على الأسر الكبيرة إذ اقتصرت مدفوعات الدعم منذ عام 2017 على طفلين كحد أقصى لكل أسرة، مع استثناءات محدودة.

وأظهر مسح مكتب الإحصاء الوطني أيضا أن الأشخاص الذين يعيشون في منازل بالإيجار يتعرضون بشكل عام لضغوط مالية أكبر من أصحاب المنازل الذين يسددون قروضا عقارية.

وقال 43 بالمئة من المستأجرين إن من الصعب للغاية أو إلى حد ما تحمل الإيجار، مقارنة مع 28 بالمئة من الأشخاص الذين يسددون قروضا عقارية.